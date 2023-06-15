Попробовали прокипятить соду в микроволновке: грязь сама стекла каплями

Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка сияла как новая, не нужно надраивать ее специльными средствами или содой. Поберегите силы!

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Просто возьмите пиалку с водой и положите в нее столовую ложку соды. Далее поставьте в печь и включите на пять минут.

Все, что было на стенках размякнет, вы легко сможете удалить наслоения обычной тряпочкой.

А чтобы эффект был сильнее, после кипячения оставьте микроволновку закрытой минут на 20, а потом помойте.

Источник: Telegram-канал «Горничная».