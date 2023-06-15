Эту зелень можно сажать все лето: первый урожай через 2 недели — вырастет даже на балконе

Некоторые дачники твердо уверены в том, что сажать огород в июне уже поздно. Для многих культур это действительно так. Но не стоит забывать о зелени. За один сезон возможно собрать несколько урожаев укропа, петрушки, салата, шпината и рукколы.

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Например, укроп, петрушку и шпинат можно сажать хоть каждый месяц. Если правильно подготовить семена, то зелень вырастет уже через пару-тройку недель. Кресс-салат тоже не заставит себя долго ждать. Урожай появится спустя 14 дней после посева. Листовой салат также относится к скороспелым культурам. Будете срывать листья уже через месяц. Что касается рукколы, то она проклюнется из под земли меньше чем через неделю. Но не забывайте о том, что для активного роста ей необходимо питание и регулярное увлажнение.

Зелень можно выращивать не только на дачном участке. Урожай возможно получить и на балконе. Для этого потребуется немного свободного времени и несколько горшков с землей.

Источник: издание belnovosti.by