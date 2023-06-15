Мучились долго с тлей, пока не попробовали советский способ: собрали ветки, дощечки, золу — осыпалась градом

Какие бы инсектициды не придумывали ученые и технологи, но тля как жила в наших огородах, так и продолжает жить.

Появившись на одном растении, она мгновенно перебирается на соседние, поражая все вокруг. Иногда кажется, что спасения от нее нет.

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При этом многие садоводы по-прежнему считают, что самым эффективным методом борьбы с ней остается старый дедовский способ с древесной золой, которым активно пользовались в советские времена и бед не знали.

Вы можете использовать древесную золу, которая осталась от приготовления шашлыка и просто измельчить ее. Также насобирать ненужные дощечки, срезы веток плодовых деревьев, взять дрова и сжечь все это для приготовления золы.

Получив 300 граммов древесной золы, возьмите также немного жидкого мыла или натертого хозяйственного. Залейте все это водой и перемешайте. Далее настаивайте сутки этот состав, а потом опрыскайте пораженные растения.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».