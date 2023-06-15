Прачка показала, как всегда получать чистейшее белье из машинки: взяла на кухне и кинула две ложки

Прачки с давних пор используют лайфхак, которым не очень-то любят делиться с обычными людьми. Он невероятно прост и эффективен.

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Каждый раз при стирке используйте пару ложек соды. Если стирка ручная, то насыпайте вещество, которое есть у каждого на кухне, прямо в таз с бельем.

Если стирка машинная, то положите соду в барабан автомата прямо на белье. Порошок можно отправить туда же, а можно насыпать в лоток, как обычно.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».