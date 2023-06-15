Не прикасайтесь! Если вы увидели этого жука - срочно вызывайте спасателей

В странах Южной Америки водится много ядовитых насекомых, которые могут одним укусом отправить человека на тот свет. Самый опасный из них - триатомовый клоп. Их еще называют «ласковыми убийцами».

Главным образом, эти клопы переносят очень опасное заболевание American Tripanosamiasis, которое убивает как человека, так и животного в считанные минуты.

Опасный вирус насекомое передает через укус. Человек начинает задыхаться и ему уже вряд ли можно помочь.

Так что если вы увидели такого клопа - тут же вызывайте спасателей, ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Специально обученные люди приедут и заберут его.

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