Раньше тупые ножницы выбрасывали, а теперь сами точим за 1 минуту: нужен стеклянный стакан

Тупые ножницы вовсе не стоит отправлять в утиль, их можно наточить в домашних условиях буквально за одну минуту.

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Все, что вам нужно - это стеклянный стакан, который и будет выполнять функцию точильного камня.

Просуньте ножницы в пальцы и сделайте по краю стакана такие движения, будто вы хотите его разрезать пополам вдоль. Повторите несколько раз, до тех пор, пока ножницы не приобретут желаемую остроту.

Ее можно проверить при помощи полиэтиленового пакета. Если он легко разрезается, значит ножницы вновь стали острыми.

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»