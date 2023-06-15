Когда желтеют листья на огурцах, всегда поливаем «медовой водой»: мгновенно зеленеют

Три чайные ложечки меда, разведенные в пяти литрах воды, могут спасти огурцы, листья которых начали желтеть.
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Полейте этим раствором культуры, и результат не заставит себя ждать. Листочки быстро позеленеют, огурчики приобретут силу и начнут давать отличный урожай.
Мед хорошо повышает устойчивость растений к заболеваниям, стимулирует их рост цветение и плодоношение.
Использовать можно абсолютно любой мед, даже самый старый, который вы уже давно не рискуете использовать в пищу, его свойства не теряются со временем.
Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».