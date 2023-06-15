Когда желтеют листья на огурцах, всегда поливаем «медовой водой»: мгновенно зеленеют

Мед хорошо повышает устойчивость растений к заболеваниям, стимулирует их рост цветение и плодоношение.

Использовать можно абсолютно любой мед, даже самый старый, который вы уже давно не рискуете использовать в пищу, его свойства не теряются со временем.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии».