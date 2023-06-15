Как отпугнуть стаю собак: просто покажите этот жест — разбегутся

На людей часто нападают бродячие собаки. Но кинологи знают, как можно предотвратить трагедию.
Если псы неожиданно откуда-то выскочили и зарычали — замрите. Но сделайте это так, чтобы не стоять к ним спиной, иначе животных это спровоцирует на нападение.
Не смотрите им в глаза, немного отведите взгляд и ни в коем случае не показывайте страх. Собаки тут же поймут, что вам страшно, и нападут.
Минут через пять начинайте обходить стаю по дуге, не напрямую, медленно. Животные разбегутся, вы покажете им, что взяли контроль над ситуацией.
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