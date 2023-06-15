Отстирывает грязь и не сжигает свет: какой режим стирки самый экономный

Во-первых, при таким режиме не отстирывается грязь с вещей, так как машинка нагревает воду только до 40 градусов. А расход энергии — большой, воды расходуется много.

На современных машинках есть эко-режим. По времени он около 40 минут, при это программа экономит энергию и стирает по циклу с сокращенным временем каждого из этапов.

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