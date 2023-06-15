Курс доллара больно ударил по нервам россиян: сегодня он бешено пустился в рост

Курс доллара на фоне нестабильной геополитической ситуации, низких цен на нефть и надвигающегося нового пакета санкций для России уверенно шел вверх на торгах. Однако в среду он внезапно упал в цене, продемонстрировав цифру в 84,04 рубля.

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Однако утро четверга 15 июня показало, что радовались этому событию россияне рано. После ночного отдыха, доллар вновь уверенно пошел на повышение и стал торговаться за 84,56 рубля.

Аналитики не исключают, что доллар повысится до 85 рублей уже в ближайшее время. Кроме того, вполне вероятно непродолжительное время тестирование цифры в 87 рублей.

Источник: 1prime.ru