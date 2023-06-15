Когда достали вещи из машинки, поразились — будто из магазина: бросили пару ложек в барабан

Стиральный порошок насыпьте в специальный отдел для стирки, выберете необходимый вам режим работы автомата, положите вещи в барабан.

Далее отмерьте две столовые ложки пищевой соды и насыпьте их прямо на белье в барабане. Запустите процесс стирки. В конце вы заметите, что вещи отстирались намного эффективнее, старые пятна ушли, ткань стала мягкой, как после использования кондиционера.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»