Не дождетесь огурцов, если не подкормите в июне: маститые дачники не забывают

Огурцы нуждаются в подкормке независимо от того, растут они в теплице или на открытом грунте. Особенно благодарно они реагируют на дрожжи – и натурально прут благодаря им быстрее. В июне мудрые дачники не пропускают это процесс, они стараются за лето 2-3 раза полить грядку питательным раствором.

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Возьмите 1 пакетик дрожжей (10–12 г), 5 л теплой воды, 1/2 стакана сахара. Это все тщательно растворить, неделю настоять, чтобы забродило, после чего по 1 стакану разводить в ведре обычной воды, и только тогда поливать.

По материалам сайта kp.ru