Доллар внезапно обвалился: россияне пришли в исступление — что дальше

Отечественный рубль решил реабилитироваться после продолжительного падения и повысил свой курс на последних торгах Мосбиржи относительно иностранных валют. Доллар внезапно скатился до 84,04 рубля.

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До этого момента валюта США стабильно повышалась. И даже достигла цифры в 85,03 рубля, это максимум с апреля 2022 года. Другие валюты тоже демонстрировали рекордные показатели.

Евро добрался до 91,73 рубля (что является максимумом с 25 апреля), юань — до 11,85 рубля (тоже максимум с 25 апреля).

Не удивительно, что обвальный курс доллара ввел в исступление некоторых россиян.

Источник: 1prime.ru