Опять 85 — а дальше? Экономист Коган спрогнозировал курс доллара на июнь — лучше присядьте

Впервые с апреля 2022 года доллар превзошел отметку в 85 рублей. Курс валют сильно изменился летом, причем сильнейшее за 12 месяцев падение рубля случилось буквально за неделю. Такие колебания не могли не повлиять на сознание масс.

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Экономист Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, объяснил причины столь стремительного роста доллара. Их четыре: рост цен на энергоресурсы остановился; доходы от экспорта сокращаются на фоне санкций; растет параллельный импорт, который торгуется в валюте, а значит, спрос на нее повышается; геополитическая ситуация остается сложной.

Что же будет дальше с долларом? Коган дал свой прогноз сайту kp.ru. Он считает, что рубль свое падение остановит. И доллар не продолжит шокировать население.