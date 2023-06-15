Растворите одну такую таблетку в обычной воде: отстирает кухонные полотенца вмиг

На какие только хитрости не идут хозяйки, подыскивая стиральное средство для грязного кухонного текстиля. Пятна жира не так-то просто вывести, и до недавних пор полотенца, например, подолгу замачивали.

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Но названо народное средство, которое показало себя с лучшей стороны. Достаточно растворить одну таблетку для посудомоечной машинки – и полотенца засияют чистотой. Итак: растворили, замочили ткань на час, постирали привычным способом.

По материалам сайта Pensnews