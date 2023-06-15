Муравьи больше не сунутся на грядки: убойную отраву готовим сами на желтках и меду

Когда муравьи появляются на грядках, опытные садоводы действуют быстро. Поскольку вслед за муравейником скоро может завестись и тля, верный спутник этих насекомых. Кипяток тут не поможет, ведь так все растения погибнут. В ход идет хитрая приманка.

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Готовится отрава легко в домашних условиях, а главным ингредиентом является борная кислота. Отварите 5 куриных яиц, выньте и используйте только желтки. Их нужно растереть с ложкой меда и 20 граммами борной кислоты в порошке. Получившуюся массу скатывают в мелкие шарики и раскладывают по грядке вокруг муравейника. Приманка быстро обезвредит насекомых, а урожай будет в безопасности.

По материалам сайта Belnovosti