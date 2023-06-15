Прилетел колорадский жук – урожая не будет: как прогнать вредителя с картофельного поля с помощью уксуса

Колорадский жук способен довести дачников до исступления одним своим появлением. Ведь умудренные опытом садоводы прекрасно понимают, что этот полосатый гость очень быстро может ставить после себя огрызки от кустов, и тогда урожая осенью в земле не будет.

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С давних времен люди используют проверенное средство, чтобы избавиться от вредителя и его прожорливых личинок. Это раствор с уксусом. Нужно взять 10 л воды, 100 мл уксуса, 200 гр горчичного порошка. Ингредиенты перемешивают, затем опрыскивают жидкостью кусты. Хватает такого объема на одну сотку, работу важно проводить в сухую погоду, чтобы дождь не смыл труды.

По материалам сайта Belnovosti