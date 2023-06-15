Пока цветут помидоры, садоводы вносят эту подкормку: иначе урожая не будет

Мудрые садоводы внимательно отслеживают каждый вегетативный цикл своих посадок, чтобы не пропустить важные этапы. И в период цветения в июне держат наготове многие подкормки. Так, помидоры нуждаются в помощи от хозяев, поскольку им иногда не хватает сил краснеть на корню.

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В ход идет суперфорсфат. Готовится полезный раствор просто: в 10 литрах воды растворяют 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Поливают, как кусты зацветут.

Азотное удобрение в этот периоды обычно не дают, но если почва очень бедная, и по растениям видно, что они испытывают недостаток этого элемента, то можно внести в лунки аммиачную селитру в объеме 3 чайные ложки на 1 кв м. Кусты нарастят нужный объем листвы для созревания урожая.

По материалам сайта kp.ru