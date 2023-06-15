«Не нужно идти напролом»: астролог Савельева призналась, какой знак зодиака ждут успех и рост зарплаты уже этим летом

Лето длится целых три месяца. Обычно оно наполнено хорошими событиями, но бывают и исключения. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, что ждет Водолеев в эти летние месяцы. Она предупредила, что финансовое положение улучшится, но потом их будут подстерегать опасности.
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«У Водолеев с начала июля уже идет рост профессионализма. Но если они были тщательны в делах, то возможен рост зарплаты. Не обойдется и без счастливых случайностей.
Нужно обратить внимание на знаки, сны и не бояться разговаривать с начальником на самые тонкие темы, все это может неожиданно помочь в продвижении.
В отношениях не нужно идти напролом, не пытаться навязываться супругу свою правду, если любимого человека тянет танцевать или рисовать, не стоит призывать его к порядку и возвращать к домашним делам. Лучше отстать от него.
В третьей декаде июля есть риск привлечь недоброжелателей. В августе тут у Водолеев уже идет скудность денежных приходов, необходимо тщательно следить за бюджетом, экономить, даже при этом возможны мелкие потери.
Но вот в третьей декаде августа эффекта от затягивания пояса может и не быть. И можно попасть в руки мошенников. Так что нужно держать ухо востро и понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке», – поделилась Анна.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro