«Не нужно идти напролом»: астролог Савельева призналась, какой знак зодиака ждет успех и рост зарплаты уже этим летом

Фото: freepik.com

Эксперт рассказала, что первая половина лета будет особенно удачной, а вот в августе нужно быть осторожнее представителям этого зодиакального знака.

Лето длится целых три месяца. Обычно оно наполнено хорошими событиями, но бывают и исключения. Астролог Анна Савельева рассказала сайту Teleprogramma.pro, что ждет Водолеев в эти летние месяцы. Она предупредила, что финансовое положение улучшиться, но потом их будут подстерегать опасности.

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«У Водолеев сначала июля уже идет рост профессионализма. Но если они были тщательны в делах, то возможен рост зарплаты. Не обойдется и без счастливых случайностей. 

Нужно обратить внимание на знаки, сны и не бояться разговаривать с начальником на самые тонкие темы, все это может неожиданно помочь в продвижении. 

В отношениях не нужно идти напролом, не пытаться навязываться супругу и навязывать ему свою правду, если любимого человека тянет танцевать или рисовать не стоит призывать его к порядку и возвращать к домашним делам. Лучше отстать от него.

В третьей декаде июля есть риск привлечь недоброжелателей. В августе тут у Водолеев уже идет скудность денежных приходов, необходимо тщательно следить за бюджетом, экономить, даже при этом возможно мелкие потери.

Но вот в третьей декаде августа эффекта от затягивания пояса может и не быть. И можно попасть в руку мошенников. Так что нужно держать ухо востро и понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке», – поделилась Анна.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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