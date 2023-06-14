Двинется к ста рублям, обвал продолжится: аналитики не видят причин для укрепления рубля — названы шокирующие цифры

Изображение рубля. Фото: Global Look Press

Озвучены условия для стабилизации рубля, но пока они невыполнимы.

Рубль на этой неделе снижается по отношению к доллару, евро и юаню. Финансовые аналитики дают понять, что им нас утешить нечем.

На этой неделе рубль испытывает давление внешних факторов: Евросоюз 14 июня примет новый, 11-й, пакет санкций против России. В тот же день ФРС США объявит свое решение по ставке. А накануне курс доллара превысил отметку 83,5 рубля. Что касается евро, то аналитики прогнозируют повышение курса чуть ли не ста рублей.

«Сейчас факторов для укрепления рубля не прослеживается, поэтому тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться. Если рост рублевых пар ускорится после заседания ФРС США, то курс евро двинется к 96 рублям. Для юаня выделяю диапазон 12,1–12,45 рубля», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам Владислава Антонова, чтобы рубль начал укрепляться, нужно выполнение нескольких условий:

  • Рост цен на нефть выше ста долларов за баррель;
  • Повышение ключевой ставки ЦБ выше десяти процентов годовых;
  • Сокращение бюджетного дефицита также способно выровнять ситуацию на валютном рынке в пользу рубля.

По материалам 1prime.ru.

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