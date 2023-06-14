Двинется к ста рублям, обвал продолжится: аналитики не видят причин для укрепления рубля — названы шокирующие цифры

Рубль на этой неделе снижается по отношению к доллару, евро и юаню. Финансовые аналитики дают понять, что им нас утешить нечем.

На этой неделе рубль испытывает давление внешних факторов: Евросоюз 14 июня примет новый, 11-й, пакет санкций против России. В тот же день ФРС США объявит свое решение по ставке. А накануне курс доллара превысил отметку 83,5 рубля. Что касается евро, то аналитики прогнозируют повышение курса чуть ли не ста рублей.