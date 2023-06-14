С 1 июля индексация будет сразу — работающих пенсионеров обрадовали новым правилом: ждать долго не придется

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Некоторые продолжают работать. Теперь стало известно, что появилось новое плавило, которое обрадует тех, кто планируют завершить трудовую деятельность.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что поменялось. По ее словам, теперь индексацию пожилым людям будут проводить гораздо раньше. Ранее после увольнения перерасчет занимал три месяца, лишь на четвертый пенсия начинала приходить в увеличенном размере.