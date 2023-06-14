С 1 июля индексация будет сразу — работающих пенсионеров обрадовали новым правилом: ждать долго не придется

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Некоторые продолжают работать. Теперь стало известно, что появилось новое плавило, которое обрадует тех, кто планируют завершить трудовую деятельность.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская пояснила, что поменялось. По ее словам, теперь индексацию пожилым людям будут проводить гораздо раньше. Ранее после увольнения перерасчет занимал три месяца, лишь на четвертый пенсия начинала приходить в увеличенном размере.
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«Согласно изменениям в законодательстве, работодатель информацию о прекращении трудовых отношений обязан предоставить не позднее одного рабочего дня после увольнения. И после этого у Социального фонда есть месяц для вынесения решения.
К примеру, пенсионер уволился с работы 25 мая. На следующий день поступает отчетность, и у СФР есть месяц, то есть — до 25 июня, чтобы принять решение о перерасчете. Уже в июле человек получает пенсию в новом размере. Кроме того, ему начисляют доплату за июнь с учетом индексации», — рассказала Красовская, пишет LIFE.