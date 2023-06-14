Никогда не стирайте при сорока градусах: не многие знают, чем это может обернуться

Из всех домашних дел стирка в машинке — самая экономически невыгодная процедура. Машинка-автомат потребляет много электроэнергии и воды, значительно увеличивая ваша счета за них.

Но есть лайфхаки, которые помогут значительно сэкономить при стирке. Если у вашей машинки есть режим «Эко», старайтесь стирать исключительно на нем. Он расходует меньше воды и электроэнергии.

Если такой опции не предусмотрено, стирайте вещи при температуре 30 градусов. Так на нагрев воды будет уходить меньше электроэнергии. Стирая вещи про сорока градусах постоянно, вы рискуете получить огромные счета.

За чистоту белья не переживайте, современные порошки легко справляются со сложными загрязнениями даже при невысокой температуре воды.

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