10 тысяч рублей придут на карту: россияне с детьми-школьниками получат новые выплаты к учебному году

Дети на школьной линейке первого сентября. Фото: Global Look Press

Кто имеет право на получение пособия.

Власти Подмосковья помогут многодетным семьям, в которых есть дети школьного возраста. В канун нового учебного года им на карты поступит пособие в размере десяти тысяч рублей.

Это материальная помощь для приобретения школьной формы и учебных принадлежностей.

Есть одно условие. Право на пособие получат не все, а только семьи с низким уровнем дохода, а именно, ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (17 277 рублей).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Есть еще одно важное условие — ребенок должен непременно учиться в школе, находящейся на территории Московской области.

Причем заявление писать не нужно: деньги поступят на банковский счет родителей в августе автоматически, отметили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

По материалам vnimanie.pro.

Читайте также