10 тысяч рублей придут на карту: россияне с детьми-школьниками получат новые выплаты к учебному году

Власти Подмосковья помогут многодетным семьям, в которых есть дети школьного возраста. В канун нового учебного года им на карты поступит пособие в размере десяти тысяч рублей.

Это материальная помощь для приобретения школьной формы и учебных принадлежностей.

Есть одно условие. Право на пособие получат не все, а только семьи с низким уровнем дохода, а именно, ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (17 277 рублей).

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