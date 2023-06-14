10 тысяч рублей придут на карту: россияне с детьми-школьниками получат новые выплаты к учебному году

Власти Подмосковья помогут многодетным семьям, в которых есть дети школьного возраста. В канун нового учебного года им на карты поступит пособие в размере десяти тысяч рублей.
Это материальная помощь для приобретения школьной формы и учебных принадлежностей.
Есть одно условие. Право на пособие получат не все, а только семьи с низким уровнем дохода, а именно, ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи (17 277 рублей).
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Есть еще одно важное условие — ребенок должен непременно учиться в школе, находящейся на территории Московской области.
Причем заявление писать не нужно: деньги поступят на банковский счет родителей в августе автоматически, отметили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
По материалам vnimanie.pro.