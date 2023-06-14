Наступит гармония, счастье и прибыль придут в жизнь: лунный гороскоп для всех на 14 июня

Эксперты признались, это хорошее время, чтобы заняться поиском новой работы, а также планированием и решением организационных и юридических вопросов. Также большое удовольствие будет получено от шопинга или любого саморазвития.

А если 14 июня польется критика в адрес близких, будет уныние и попытки убежать от проблем, то это только отпугнет успех.

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