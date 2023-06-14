Сливки и масло лаванды: эта эффективная смесь уничтожит тлю за секунды — нужно только сбрызнуть

Тля - самый злостный и распространенный вредитель дачных растений. Садоводы ведут с ним борьбу всевозможными средствами все лето.

Один из эффективных способов — это опрыскать усеянные тлей посадки смесью сливок и эфирных масел.

В 100 мл сливок нужно добавить по 10–15 капель эфирных масел лаванды, чайного дерева, кедра и чабреца. В эту смесь налить 2 стакана воды. Средство против тли готово! Опрыскивать ею растения нужно два раза в день. Через три дня от тли не останется и следа!

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