Наступит внезапный переполох: астролог рассказала, чем опасны дни 15 и 16 июня

Лето выдалось насыщенное на события. Примечательно, что передвижения планет влияют на жизни людей. Астролог Елена Мун рассказала, что ждать 15 и 16 июня. По словам эксперта, они выпадут на 27-28 лунные сутки, когда Луна будет в Тельце-Близнецах. Это в итоге приведет к эмоциональному всплеску.