Наступит внезапный переполох: астролог рассказала, чем опасны дни 15 и 16 июня

Лето выдалось насыщенное на события. Примечательно, что передвижения планет влияют на жизни людей. Астролог Елена Мун рассказала, что ждать 15 и 16 июня. По словам эксперта, они выпадут на 27-28 лунные сутки, когда Луна будет в Тельце-Близнецах. Это в итоге приведет к эмоциональному всплеску.
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«Возможно эмоциональное напряжение из-за неприятия ваших идей, задержки в важной документации, новостях. Внезапные встречи, нагрянувшие гости могут внести переполох и резко изменить ваши планы», — поделилась Мун, пишет портал «А теперь внимание!».