Все в панике бросились скупать доллары: почему это ошибка, финансовые аналитики объяснили на пальцах — доказательства в цифрах

Рубль на этой неделе на торгах на Московской валютной бирже продолжил падение. Так, накануне, во вторник, 13 июня, национальная валюта опустилась до рекордных отметок. Доллар стал стоить свыше 85 рублей.

Люди, которым нужна валюта, в панике бросились ее покупать, опасаясь, что доллар может взлететь еще выше.

Но финансисты считают, что сейчас не лучший период для покупки валюты. В ближайшее время, согласно прогнозам, рубль укрепится. И вот почему. Экономисты привели доказательства в цифрах, достаточно просто, на пальцах, объяснив, что происходит.

Предстоящие налоговые и дивидендные выплаты позволят вернуть курс ближе к 80 рублям за доллар к концу июня-началу июля, считает Дмитрий Полевой из компании «Локо-инвест».

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