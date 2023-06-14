Одна ошибка, которая «убивает» плов: россияне постоянно делают это неправильно

Россияне постоянно готовят плов неправильно! Так заявил известный повар Дмитрий Ознобишин. А все дело в рисе.

Оказывается, в основном, граждане нашей страны покупают в магазине пропаренный рис. А он вообще не подходит для приготовления плова.

«Это самый некачественный продукт, который имеет вкус пластика. Из него можно получить обычную рисовую кашу», — заявил он.

Ознобишин заявил, что для плова надо строго покупать узбекский рис: «Лазер», «Девзира» или «Басмати».

Источник: «А теперь внимание!».

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