Нужна только ромашка и кипяток: тля будет уничтожена за секунды — эффективное средство, проверяйте

Тля - злостный вредитель, способный свести на нет все усилия дачников по получению урожая и разведению цветов.
Способов борьбы с тлей немало. Самыми безопасными для растений и плодов считаются народные. То есть, такие, где не применяется химия.
Эффективны против тли цветы - ромашка и одуванчик. Сто грамм сухих стеблей и соцветий ромашки аптечной нужно залить литром кипятка. Дать настояться в течение двенадцати часов. Затем в настой добавить четыре грамма мыла. Непосредственно перед опрыскиванием нужно развести жидкость водой в соотношении 1:3.
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Если же у вас на участке много одуванчиков, оберните их против тли. 400 грамм листьев и 200 грамм корней цветущих одуванчиков залить десятью литрами воды и настаивать 3-4 часа.
Опрыскивание в вечернее время. Жидкость должна попадать на нижнюю поверхность листьев, где обычно скапливается много тли.
По материалам ogorod.ru.