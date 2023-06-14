Нужна только ромашка и кипяток: тля будет уничтожена за секунды — эффективное средство, проверяйте

Тля - злостный вредитель, способный свести на нет все усилия дачников по получению урожая и разведению цветов.

Способов борьбы с тлей немало. Самыми безопасными для растений и плодов считаются народные. То есть, такие, где не применяется химия.

Эффективны против тли цветы - ромашка и одуванчик. Сто грамм сухих стеблей и соцветий ромашки аптечной нужно залить литром кипятка. Дать настояться в течение двенадцати часов. Затем в настой добавить четыре грамма мыла. Непосредственно перед опрыскиванием нужно развести жидкость водой в соотношении 1:3.

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