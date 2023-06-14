Такого курса доллара больше не будет: озвучены новые прогнозы — лучше не знать эти цифры

Рубль на открытии торгов в эту среду, 14 июня, утром заметно слабел. Накануне доллар взмывал до рекордных показателей с апреля прошлого года, поднявшись до 85 рублей.
Сейчас аналитики утверждают, что в ближайшее время такого курса больше не будет. Тем же, кому доллары и евро не нужно приобретать, лучше не знать и не видеть эти цифры.
Надежды экономистов связаны с результатами ПМЭФ. Считается, что позитивные новости с проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума позволят рублю укрепиться.
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«Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты… Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82–85 рублей», — отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
По материалам 1prime.ru