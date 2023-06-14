Муравьи на участке исчезнут уже к утру: что делают хитрые дачники

Не спешите заливать дачный участок химическими отравами, если у вас завелись муравьи. Вы можете навредить урожаю. Просто приготовьте волшебную смесь, от которой вредители сами пустятся в бега.

Возьмите одну чайную ложку сухих дрожжей, одну столовую ложку сахарного песка и немного теплой воды. Все тщательно перемешайте.

Затем положите полученный раствор в спичечные коробки и разложите по участку. Муравьи набегут и будут утаскивать еду в муравейник. Там и начнется самое интересное.

Приманка забродит за счет дрожжей и уничтожит все их запасы. Муравьям придется срочным порядком эвакуироваться с вашей дачи в поисках пищи.

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