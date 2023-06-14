Россияне готовы плакать от досады: в популярном курортном городе закрыли абсолютно все пляжи

Руководитель объявил о своем решение 14 июля в собственном Telegram-канале. Причиной ограничений на купание стала безопасность людей.

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Пока чиновник не стал говорить, когда запрет будет снят. Он подчеркнул, что местным жителям и многочисленным туристам придется ждать полного восстановления погоды. Часть города затопило, что уже создало много проблем.