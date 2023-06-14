Не ждем сантехника, чтобы убрать засор: вытаскиваем грязь и клочья волос без тросика — как

Строительным ножом сделайте по длине хомута несколько разрезов наискосок, чтобы волосы и грязь из стока могли зацепиться за эту «елочку».

Аккуратно опустите хомут в сток и поводите там в разные стороны. Когда почувствуете, что комок мусора и волос зацепился за наше приспособление, вытащите его наружу. Очень просто!

Источник: YouTube-канал «Фиалкин сад».