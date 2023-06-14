Давно забыли про утюг и отпариватель: брызги воды отглаживают одежду не хуже — вы удивитесь

И утюг, и отпариватель станут бесполезны, когда вы узнаете про этот лайфхак. На самом деле, чтобы погладить одежду, можно всего лишь обрызгать ее водой из пульверизатора. А если его нет, то старым дедовским методом, набирая в рот.
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Футболку или рубаху при этом удобнее повесить на плечики, можно провернуть все это дело прямо на себе, если не боитесь мокрой одежды, а можно обрызгать и аккуратно расстелить на полотенце — как вам удобнее.
Далее просто оставьте одежду в покое и дайте ей высохнуть естественным путем. Вы удивитесь, увидев результат! Уже в процессе вы заметите, как складки начинают разглаживаться, а в конце вещи будут будто только что из-под утюга.
Источник: Telegram-канал «Горничная».