Как узнать, доживете ли вы до 80 лет: всего один признак

Японские геронтологи провели масштабное исследование, которое позволило определить — доживет ли человек до 80 лет или нет. И все зависит от походки.

По мнению ученых, состариваясь на каждые 10 лет, человек начинает медленнее двигаться. И если к 70 лет вы сохранили быструю походку, то вы точно доживете до 80.

Быстрая походка — это 1,5 метра в секунду. Но все должно быть натурально. Если вам тяжело так быстро ходить в таком возрасте — не надо себя перенапрягать: будет еще хуже.

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