Хитрый трюк, чтобы уснуть за три минуты: работает всегда

Многие люди страдают бессонницей. И иногда после насыщенного дня на засыпание могут уходить часы. Но в американском Национальном фонде сне разработали метод, который позволит погрузиться в царство Морфея за три минуты.

Но для этого надо пройти две стадии. Лягте поудобнее и расслабьте мышцы лица — глаза, подбородок. Затем сделайте невесомыми руки, потом ноги, ступни.

Далее переходим во вторую стадию: представьте, что вы лежите в каноэ на спокойном озере под голубым небом. Перед вами черный бархатный гамак — прижмитесь к нему щекой.

В этот момент надо в течение 10 секунд произнести про себя: «Не думай, не думай, не думай». После — вы моментально заснете.

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