Вонь от кошачьей мочи уйдет за 15 минут — копеечное средство, есть у всех дома

Есть способы быстро избавиться от запаха кошачьей мочи. И для этого не обязательно покупать в магазине дорогие абсорбенты.

Возьмите обычную соль — наверняка есть в каждом доме — и растворите в воде в пропорциях 1:1.

Затем вылейте на место, которое нужно почистить, и оставьте на 15 минут. За счет соли запах испарится тут же. Вам останется только протереть тряпкой начисто.

Кстати, не пользуйтесь при уборке средствами, в которых содержится аммиак. Коты обожают запах нашатыря, и вы только притяните их к этому месту.

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