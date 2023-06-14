Как избавиться от плесени в доме: обработали обычной перекисью, больше не появляется

Перекись водорода отлично очищает поверхности, на которых поселилась плесень. Для этого смешайте ее с содой и поролоновой губкой нанесите этот состав на черноту. Легкими движениями она быстро смоется.
Если эту процедуру повторять периодически для профилактики во время очередной уборки дома, то плесень вы больше не увидите никогда у себя дома.
Если поверхность не подходит для такой чистки, делайте тканевые примочки с перекисью водорода. Грибок тоже отступит, однако почерневшие кусочки придется чем-то отделать.