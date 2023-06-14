Как избавиться от плесени в доме: обработали обычной перекисью, больше не появляется

Перекись водорода. Фото: соцсети

Черные пятна уйдут мгновенно.

Перекись водорода отлично очищает поверхности, на которых поселилась плесень. Для этого смешайте ее с содой и поролоновой губкой нанесите этот состав на черноту. Легкими движениями она быстро смоется.

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Если эту процедуру повторять периодически для профилактики во время очередной уборки дома, то плесень вы больше не увидите никогда у себя дома.

Если поверхность не подходит для такой чистки, делайте тканевые примочки с перекисью водорода. Грибок тоже отступит, однако почерневшие кусочки придется чем-то отделать.

Источник: Telegram-канал «Горничная».

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