Срочно прекратите стирать на 40 градусах: причина вас поразит

На каждой стиральной машинке много режимов, и не всегда понятно, какую лучше всего выбрать. Но специалисты не рекомендуют пользоваться теми, где температура воды 40 градусов.

Это самый неэффективный способ. Во-первых, вы вообще ничего не отстираете при такой температуре. А во-вторых, израсходуете свет — платежка за коммунальные услуги вряд ли вас порадует.

Самый оптимальный режим — 60 градусов. Вещи будут чистыми, и не всегда даже понадобится пятновыводитель.

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