Микроволновку больше не чистим: узнали про хитрость с уксусом — само все стекает по стеночкам

Возьмите 100 миллилитров столового уксуса, вылейте в чайник с 1 литром воды. Прокипятите. Чайник заодно избавится от накипи.

Далее этот раствор поставьте в миске в микроволновку и нагревайте 3 минуты. Потом выключите и оставьте в закрытом состоянии печь минут на 20. От кислого конденсата все наслоения на стенках размякнут и начнут стекать вниз сами собой. Вам нужно будет только протереть тряпочкой внутри.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»