Теперь вместо моющих средств берем обычный нашатырь в аптеке: даже известковый налет растворяет

Уборка дома. Фото: соцсети

Спирт станет незаменимым помощником в быту.

Очень эффективно показывает себя нашатырный спирт во время уборки помещений. Он легко справляется с самыми стойкими загрязнениями в ванных комнатах и на кухне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смочив ватный диск нашатырем, вы без труда очистите все смесители от известкового налета.

Тот же метод избавит вас от жирного налета на кухонных гарнитурах и стенах. Также вы доведете до блеска металлические и пластиковые ручки, вернете нашатырем белизну пожелтевшей микроволновке.

Не забывайте проветривать помещение, когда работаете с нашатырным спиртом.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»

Читайте также