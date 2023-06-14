Теперь вместо моющих средств берем обычный нашатырь в аптеке: даже известковый налет растворяет

Очень эффективно показывает себя нашатырный спирт во время уборки помещений. Он легко справляется с самыми стойкими загрязнениями в ванных комнатах и на кухне.

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Смочив ватный диск нашатырем, вы без труда очистите все смесители от известкового налета.

Тот же метод избавит вас от жирного налета на кухонных гарнитурах и стенах. Также вы доведете до блеска металлические и пластиковые ручки, вернете нашатырем белизну пожелтевшей микроволновке.