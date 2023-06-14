Паника и страх: ученые впервые узнали, что чувствуют люди сразу после смерти

Ученые из медицинского центра Langone при Нью-Йоркском университете выяснили, что же на самом деле человек чувствует сразу после смерти. По их мнению, усопший все понимает и не верит, что его больше нет.

«После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. Соответственно, люди могут понимать, что они скончались», –– говорится в статье ученых.

При этом человек чувствует, что тело ему больше не принадлежит. От этого может возникнуть паника и страх.

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