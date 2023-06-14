Хотели выбросить посеревшее белье, но узнали про трюк с нашатырем: теперь как новое!

Самое запущенное белье, которое приобрело серый или желтый оттенок, и которое уже не поддавалось специальным средствам преобразится под действием нашатырного спирта.

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Заведите в стиральной машинке стирку на нужном режиме. Когда в процессе стирки машина «заберет» порошок, через порошкоприемник залейте 50 миллилитров нашатырного спирта.