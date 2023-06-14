Положили лимон в носок и постирали — от налета в стиралке не останется и следа

Стиральную машинку надо периодически чистить, иначе техника быстро сломается. Причем для этого не надо покупать в магазине дорогие чистящие средства, пользуйтесь народными, проверенными методами.

Купите в магазине лимон и порежьте его на дольки. Затем положите в носок и завяжите так, чтобы фрукт оттуда не выпал.

Затем кидайте носок в барабан стиральной машинки и включите стирку минимум на 60 градусов. Вы удивитесь, как стиралка очистится от грязи и пыли.

От налета не останется и следа.

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