Пробьет дно! Сколько будет стоить доллар 19 июня: заявление аналитика

Российский рубль снова теряет позиции на Московской бирже. В среду, 14 июня, доллар поднялся до 85 рублей — в последний раз такие цифры были в апреле.

Аналитики при этом говорят, что это еще не предел. На следующей неделе, к понедельнику, 19 июня, «американец» может дорасти до 90 рублей.