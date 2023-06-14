Пробьет дно! Сколько будет стоить доллар 19 июня: заявление аналитика

Российский рубль снова теряет позиции на Московской бирже. В среду, 14 июня, доллар поднялся до 85 рублей — в последний раз такие цифры были в апреле.
Аналитики при этом говорят, что это еще не предел. На следующей неделе, к понедельнику, 19 июня, «американец» может дорасти до 90 рублей.
«За первые пять месяцев 2023 года нефтегазовые доходы федеральной казны упали в два раза, до 2,8 трлн рублей. В итоге выручка компаний падает, у них возникают сложности с выводом полученных средств», — заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
А евро, по мнению эксперта, может подорожать до 95 рублей. То есть курс, по его мнению, пробьет дно.
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