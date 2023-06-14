Названа самая опасная каша для пожилых людей

Манные каши в пакетиках не содержат витаминов и клетчатку, поэтому пользы от них нет никакой. По факту, это сложные углеводы, которые могут только навредить. Особенно пожилым людям.

«В идеале нужно есть каши, которые долго готовятся — из гречки, булгура, кускуса. Это может быть и дикий рис, пшено», — заявил нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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