Долго и бесполезно травили тлю, пока не научили: трюк с божьей коровкой и маслом — вредителя нет

С тлей можно бороться практически бесконечно, после обработки она может появляться вновь и вновь. А все из-за того, что различные народные средства и химические инсектициды действуют поверхностно, вредитель же скручивает листья и отлично там прячется, пока человек пытается ее отравить.
Поэтому более эффективно себя показывает метод привлечения в огород естественного врага тли — божьих коровок. Эти жуки поедают тлю не только с поверхности листочков, но и из скрученных листьев.
Чтобы привлечь божьих коровок, понадобится всего лишь флакончик эфирного масла любого хвойного дерева (пихты, сосны, ели и прочих), немного жидкого мыла и вода.
В 10 литров воды влейте 10 миллилитров хвойного масла, 3-4 столовые ложки жидкого мыла. Встряхните и разбрызгайте по посадкам. Этот состав привлечет большое количество божьих коровок, которые и уничтожат тлю. Этот метод абсолютно безопасен для человека.
Источник: CTVBY