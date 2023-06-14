Долго и бесполезно травили тлю, пока не научили: трюк с божьей коровкой и маслом — вредителя нет

Поэтому более эффективно себя показывает метод привлечения в огород естественного врага тли — божьих коровок. Эти жуки поедают тлю не только с поверхности листочков, но и из скрученных листьев.

Чтобы привлечь божьих коровок, понадобится всего лишь флакончик эфирного масла любого хвойного дерева (пихты, сосны, ели и прочих), немного жидкого мыла и вода.

В 10 литров воды влейте 10 миллилитров хвойного масла, 3-4 столовые ложки жидкого мыла. Встряхните и разбрызгайте по посадкам. Этот состав привлечет большое количество божьих коровок, которые и уничтожат тлю. Этот метод абсолютно безопасен для человека.

Источник: CTVBY