Как по размеру ноги узнать, сколько лет будет жить человек

Фото: freepik.com

Ученые сделали открытие.

Ученые Кембриджского университета провели исследование и выяснили, люди с каким размером ноги живут дольше, а какие, наоборот, рано умирают.

Эксперимент длился два года. И вот что им пришлось узнать:

Женщины с 38-м размером ноги живут долго — до 88-90 лет. А с 35-м и 42-м размером, наоборот, попадают в группу риска. Чаще всего такие женщины уходят из жизни до 65 лет.

Среди мужчин дольше всех живут обладатели 42-го размера. А меньше всего те, у кого нога достигает 45 сантиметров. Обычно продолжительность их жизни составляет 67–69 лет.

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