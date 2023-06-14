Как по размеру ноги узнать, сколько лет будет жить человек

Женщины с 38-м размером ноги живут долго — до 88-90 лет. А с 35-м и 42-м размером, наоборот, попадают в группу риска. Чаще всего такие женщины уходят из жизни до 65 лет.

Среди мужчин дольше всех живут обладатели 42-го размера. А меньше всего те, у кого нога достигает 45 сантиметров. Обычно продолжительность их жизни составляет 67–69 лет.

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