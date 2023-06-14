Идут магнитные бури: даты самых мощных геоударов в июне

Метеозависимым людям в июне придется нелегко. В первый месяц лета ожидаются как минимум три мощных геоудара магнитных бурь на нашей планеты. А это значит, что в это время у многих может болеть голова и подняться давление.

Даты самых сильных вспышек на Солнце - 16 и 20 июня. Сила ударов будет достигать четырех баллов.

Медики рекомендуют в эти даты особенно поберечь свое здоровье. Не стоит перенапрягаться и больше времени проводите на свежем воздухе.

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